كوفيد-19: استلام 150 ألف قناع واقي من الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة تولوز الفرنسية

وبالمناسبة, أوضح المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية, محمد بن صابري, في تصريح للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي, أن هذه الهبة التضامنية تتمثل في كمامات ذات 3 ألياف ساهم بها افراد الجالية الوطنية المقيمة بتولوز "تعبيرا منهم عن ارتباطهم بوطنهم الأم".
كما ثمن الجهود التي بذلتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل شحن هذه المساعدات ونقلها الى الجزائر.
من جهته, اعتبر الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار, أن الدولة سخرت "كل الامكانيات" لاحتواء الجائحة, مشيدا بمثل هذه الهبات التضامنية التي ستساهم --مثلما قال-- في تعزيز إجراءات الوقاية من الفيروس وتبرز مدى التزام الجزائريين بمكافحة هذا الوباء.