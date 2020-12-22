كوفيد-19: استلام 150 ألف قناع واقي من الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة تولوز الفرنسية

مجلس الأمن-الصحراء الغربية : إعادة بعث المسار السياسي ضرورة ملحة -

تيبازة: براهيم مراد يطالب بدفع مشروع تحويل مياه سد كاف الدير عاجلا -

ايت احمد و عبان و عباس: روح الاتحاد و التمسك بالوحدة الوطنية كإرث للجزائريين -

اجتماع بين وزارة التجارة والمتعاملين الصناعيين لحديد الخرسانة لدراسة صعوبات التصدير -

الجزائر بلغت أهداف التنمية المستدامة المحددة في 2015 -

الجزائر تمتلك أحد أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم -

مناجم/ طاقة : صدور مرسومين تنفيذيين حول هيئات المراقبة و أجهزة الغاز الخاصة بالمركبات -

كأس الكونفدرالية : فوز شبيبة القبائل خارج الديار على اتحاد الدرك (2-1) -

البوليساريو: هناك إجماع قوي حول التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية -

وضع حقوق الإنسان بالمغرب يعرف انتكاسة -

خبير أوروبي: على الاتحاد الأوروبي ألا يقيم علاقاته مع المغرب على حساب حقوق الشعب الصحراوي -

كرة اليد (تحضيرات): انهزام الجزائر وديا أمام بولونيا (24-26) -

كوفيد-19: تسجيل 410 إصابة جديدة و 376 حالة شفاء و 12 حالة وفاة -

حميدو يستعرض مع سفير كوبا بالجزائر سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين -

مهرجان المسرح المحترف بقالمة : تتويج مسرحية نستناو ف الحيط لبرج بوعريريج بالمرتبة الأولى -

تقلبات الطقس بجيجل: إعداد تقرير مفصل حول الخسائر لاتخاذ الإجراءات المناسبة -

امكانية سحب المنحة الجزافية للتضامن من أي مكتب بريدي -

التأكيد على احتواء ظاهرة الإدمان للحد من تداعياتها الخطيرة على الفرد و المجتمع -

قضية انفجار الغاز بالبيض : أحكام ما بين ثلاثة سنوات سجنا نافذة والبراءة لنحو 12 متهما -