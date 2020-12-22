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قسنطينة : إيداع شخص الحبس المؤقت لاتهامه بالاعتداء على عون شرطة بسلاح أبيض

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 19:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

قسنطينة - أودع شخص الحبس المؤقت متهم باعتدائه على عون شرطة باستعمال سلاح أبيض وذلك ببلدية ديدوش مراد (قسنطينة), حسب ما ورد يوم الثلاثاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة زيغود يوسف.

و تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 17 ديسمبر الجاري, عندما لفت انتباه عناصر الشرطة للأمن الحضري الخارجي بحي 260 سكنا ببلدية ديدوش مراد ثلاثة أشخاص (3) مشبوهين, فتقدم إليهم عناصر الشرطة وبمباشرة التلمس الجسدي قام أحدهم باعتراض عنصر من رجال الشرطة و الاعتداء عليه بواسطة سكين, وفق ذات البيان.

بعد ذلك تم القبض على المشتبه به المدعو (ب.م.إ) الذي تسبب في إصابة الضحية (ب.ر) و هو عون شرطة على مستوى الرقبة ليتم نقله على جناح السرعة إلى المؤسسة الاستشفائية بديدوش مراد, حيث خضع لعملية جراحية و تسليمه شهادة طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي بقسنطينة بـ18 يوما عجز عن العمل, يضيف البيان.

و قدم الأطراف بتاريخ 20 ديسمبر الجاري أمام النيابة المحلية, حيث توبع المشتبه به بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بجناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار" و تم إيداعه الحبس المؤقت, وفق ما ذكره ذات البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 19:06
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قسنطينة : إيداع شخص الحبس المؤقت لاتهامه بالاعتداء على عون شرطة بسلاح أبيض
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 19:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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