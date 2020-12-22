وفاة أزيد من 2600 شخص في 17788 حادث مرور خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020

وأوضحت المندوبية في بيان لها يوم الثلاثاء أن هذه الحصيلة التي تهدف الى "إعلام الرأي العام بتطور ظاهرة حوادث المرور, تخص المنطقتين الحضرية والريفية على المستوى الوطني".
للإشارة, فان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق أطلقت يوم الاثنين من ولاية البليدة حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور, خاصة خلال فصل الشتاء, والتي تستهدف هذه المرة سائقي الوزن الثقيل تحت شعار "في الشتاء... ضاعفوا الحيطة والحذر".
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وشكلت محطة الخدمات سيدي لكبير بمفتاح (البليدة) أولى محطات هذه الحملة التوعوية التي ستتواصل طيلة فصل الشتاء على أن تحط الرحال بالعديد من فضاءات الخدمة المتواجدة على طول الطريق السيار شرق-غرب.