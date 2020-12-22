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وفاة أزيد من 2600 شخص في 17788 حادث مرور خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
وفاة أزيد من 2600 شخص في 17788 حادث مرور خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020

الجزائر- سجلت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق 17.788 حادث مرور خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020 أدى إلى وفاة 2658 شخص وإصابة 24.218 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت المندوبية في بيان لها يوم الثلاثاء أن هذه الحصيلة التي تهدف الى "إعلام الرأي العام بتطور ظاهرة حوادث المرور, تخص المنطقتين الحضرية والريفية على المستوى الوطني".

للإشارة, فان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق أطلقت يوم الاثنين من ولاية البليدة حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور, خاصة خلال فصل الشتاء, والتي تستهدف هذه المرة سائقي الوزن الثقيل تحت شعار "في الشتاء... ضاعفوا الحيطة والحذر".

اقرأ أيضا : المندوبية الوطنية للأمن في الطرق تطلق حملة تحسيسية لسائقي الوزن الثقيل

وشكلت محطة الخدمات سيدي لكبير بمفتاح (البليدة) أولى محطات هذه الحملة التوعوية التي ستتواصل طيلة فصل الشتاء على أن تحط الرحال بالعديد من فضاءات الخدمة المتواجدة على طول الطريق السيار شرق-غرب.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة أزيد من 2600 شخص في 17788 حادث مرور خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 كانون1/ديسمبر 2020 15:51     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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