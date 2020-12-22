بن زيان: إجلاء 770 أستاذا و طالبا جامعيا يزاولون دراستهم بالخارج إلى غاية نوفمبر الفارط

وفي منشور له على موقع فايسبوك، تضمن توضيحا بخصوص تمديد المنح الدراسية إلى الخارج، أشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلى أنه تم إجلاء 770 أستاذا و طالبا جامعي في الفترة ما بين يوليو و 14 نوفمبر الماضيين، مضيفا أن مصالحه وزارته تتلقى طلبات تمديد للمرة الثانية "لا يمكن تلبيتها"، اعتبارا بأن التمديد السابق كان "بصفة استثنائية و لمرة واحدة".
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فعقب تفشي وباء كوفيد-19 عبر دول العالم، كانت الوصاية قد عقدت اجتماعا للجنة الوطنية لتكوين و تحسين المستوى في الخارج في دورتين استثنائيتين، لمناقشة القضايا المتعلقة بطلبات التمديد، تقرر بعدها منح 15 يوما إضافية شهريا لصالح 281 مستفيد استنفذوا منحهم، و هذا إلى غاية 30 يونيو الفارط.
وفي اجتماع نظم بتاريخ 14 يوليو 2020 بمقر وزارة الشؤون الخارجية، تم الاتفاق على تقديم حزمة من المقترحات إلى اللجنة الوطنية للتكوين و تحسين المستوى بالخارج، من بينها: منح ربع شهر لـ 146 باحثا تنتهي منحهم منتصف يوليو مع تمديد المنح، ابتداء من شهر سبتمبر، للممنوحين في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي الذين لم يستكملوا أبحاثهم.
و في هذا السياق، تم، إجمالا، إحصاء "702 طلب تمديد و 51 طعنا" تقدم بها ممنوحون لم يتمكنوا من إتمام بحوثهم نتيجة إغلاق الجامعات خلال فترات الحجر، ليتم إثر ذلك منح تمديدات تراوحت مدتها ما بين شهرين و 3 أشهر، بلغ حجمها الكلي "1938 شهرا من التمديد"، الأمر الذي "تطلب موارد مالية كبيرة"، مثلما أكده المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي و البحث العلمي.