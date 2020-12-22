ومن جهة أخرى، أشار ذات المصدر- فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، أن وحدات الحماية المدنية قامت، خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني، بـ 348 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 342 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع .
إقرأ أيضا: حوادث المرور: وفاة 19 شخصا وجرح 947 آخرين خلال أسبوع
كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 688 تدخلا سمحت بإخماد 413 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، حسب ذات البيان.