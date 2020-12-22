الديوان الوطني للإحصائيات يوضع تحت وصاية وزارة الرقمنة -

كوفيد-19 : البروفيسور يوسفي يطمئن بخصوص أهمية وفعالية التلقيح -

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون: إستعادة هيبة الدولة، حجر الأساس في إرساء دولة القانون -

ترقية العمل المشترك لرفع تحديات السياحة العربية -

صدور ترجمة رواية يوم رائع للموت للمؤلف سمير قسيمي بالفرنسية -

برمجة مقابلة (ش.بلوزداد /غور ماهيا الكيني : لم يصلنا أي شيء من الكاف -

حوادث المرور: وفاة 19 شخصا وجرح 947 آخرين خلال أسبوع -

قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: صيانة الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي -

غرداية: إعادة إطلاق مشاريع إعادة تأهيل التراث الثقافي -

محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية تثمن وترافق انجاز مشروع منار بولاية غرداية -

النواب يصادقون بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 -

قمة مرتقبة بين شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر، و شبيبة الساورة من اجل انتزاع الصدارة -

حركة التضامن الأوغندية تخطر السفارة الامريكية بكمبالا بإدانتها لإعلان ترامب -

صناعة صيدلانية: إيداع برامج استيراد المواد الأولية ابتداء من الاربعاء -

الأمم المتحدة .. تعيين النرويجي تور وينسلاند مبعوثا خاصا لعملية السلام بالشرق الأوسط -

ندوة بنيويورك تطالب بعرض جرائم المغرب ضد الصحراويين على محكمة الجنيات الدولية -

الإعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية يتعارض مع القانون الدولي -

قسنطينة: القربان الأخير لعروس المطر لعصام بن شلال سيكون عرضا مسرحيا للاحتفاء بيناير -

التكفل بالأشخاص بدون مأوى: أهمية إسهام الحركة الجمعوية ووسائل الإعلام -