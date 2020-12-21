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وهران: العثور على اثنين من حيوان "الزردي" نافقين بغابة كناستال

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 12:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
وهران: العثور على اثنين من حيوان &quot;الزردي&quot; نافقين بغابة كناستال

وهران - تم العثور على اثنين من حيوان "الزردي" النادر نافقين بغابة كناستال (وهران)، حسبما أستفيد اليوم الاثنين لدى رئيس الجمعية المحلية لتربية الطيور و حماية البيئة و الحيوان" شفيع الله ".

ويبلغ طول أحد الحيوانين اللذين عثرت عليهما الجمعية المذكورة مساء أمس الأحد 50 سنتيمتر فيما يصل طول الثاني 40 سنتيمتر ويوجد في حالة متعفنة، حسبما أوضح لوأج شفيع الله معمر.

وأضاف نفس المصدر أنه تبين أن أحد من هذا النوع من الحيوان المهدد بالانقراض قد تعرض للضرب مما أدى إلى مقتله فيما كان الثاني مسموما.

ويعتبر حيوان الزردي من الحيوانات النادرة ومصنف ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية طبقا للمرسوم التنفيذي 12- 235 المؤرخ في 24 مايو 2012 "كما أضاف السيد معمر.

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للتذكير،  قامت ذات الجمعية خلال شهر أكتوبر الماضي برصد حيوان "الزردي" لأول مرة على مستوى غابة "سيدي بختي" ببوتليليس (غرب ولاية وهران).

ويعتبر "الزردي" من الحيوانات الليلية الخجولة، لونه أسود مع خطوط رمادية وذيله طويل يساوي حجمه ويكسوه شعر متوسط الكثافة وهو شبيه بالقط نوعا ما.

آخر تعديل على الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 20:32
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وهران: العثور على اثنين من حيوان "الزردي" نافقين بغابة كناستال
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 12:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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