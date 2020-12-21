جريمة : أمن ولاية الجزائر يتلقى أزيد من 25600 مكالمة هاتفية خلال أسبوعين

وأوضح البيان أن "قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر, ومن أجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل على الاخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية.
وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف 09 شخصا مشتبه فيه محل تبليغ بكل من أمن مقاطعة الحراش ,سيدي أمحمد, حسين داي والشراقة ".
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كما تم على اثر هذه العمليات حجز 101 قرص مؤثر عقلي, سلاح 01 أبيض محظور و 34 هاتفا نقالا وكذا 7 لوحات الكترونية ومحجوزات أخرى.
و بالمناسبة, دعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية. كما وضعت تحت تصرفهم الخط الأخضر 1548 و خط النجدة 17 إضافة إلى خط 104, تطبيق "ألو شرطة" وكذا صفحة الفايسبوك لأمن الولاية للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.