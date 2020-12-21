نداء لكل من وقع ضحية المدعو عفير محمد المتابع من أجل انتحال صفة الاتصال بالشرطة القضائية

وأوضح ذات المصدر أنه " طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس, توجه مصالح أمن ولاية الجزائر, ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية, نداء للجمهورية قصد تلقي معلومات أو شهادات أو تقييد شكوى ضد المدعو عفير محمد, المتابع من أجل انتحال صفة حددت السلطة شروط منحها ارتداء بزة نظامية بغير حق, انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية, جنحة النصب وجنحة استغلال النفوذ المفترض".
وأضاف نفس المصدر أنه "يرجي من كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات, الاتصال على الفور بالمصلحة المحققة من أجل الإدلاء بشهادته أو تقييد شكوى رسمية, الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي رقم 11 براقي - الجزائر, أو الاتصال عبر المحول الرسمي لأمن ولاية الجزائر".