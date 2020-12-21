Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نداء لكل من وقع ضحية المدعو عفير محمد المتابع من أجل انتحال صفة الاتصال بالشرطة القضائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الجزائر - وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية نداء الى كل شخص وقع ضحية المدعو عفير محمد المتابع من أجل انتحال صفة, أو يحوز على معلومات الاتصال بالمصلحة المحققة للادلاء بشهادته أو تقييد شكوى رسمية, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه " طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس, توجه مصالح أمن ولاية الجزائر, ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية, نداء للجمهورية قصد  تلقي معلومات أو شهادات أو تقييد شكوى ضد المدعو عفير محمد, المتابع من أجل انتحال صفة حددت السلطة شروط منحها ارتداء بزة نظامية بغير حق, انتحال  اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية, جنحة النصب وجنحة استغلال النفوذ المفترض".

وأضاف نفس المصدر أنه "يرجي من كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات, الاتصال على الفور بالمصلحة المحققة من أجل الإدلاء بشهادته أو تقييد شكوى رسمية, الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي رقم 11 براقي - الجزائر, أو الاتصال عبر المحول الرسمي لأمن ولاية الجزائر".

آخر تعديل على الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 19:04
كلـمات مفتـاحيــة :
نداء لكل من وقع ضحية المدعو عفير محمد المتابع من أجل انتحال صفة الاتصال بالشرطة القضائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 كانون1/ديسمبر 2020 17:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.21

الجزائر العاصمة : ميزانية بقيمة 3 مليار دج مخصصة لقطاع المياه

20.12.21

كرة اليد/ مونديال-2021 /الجزائر/تحضيرات/: الجزائر تفوز وديا على بولونيا (26-23)

20.12.21

تنس/ترتيب الاتحاد الدولي : إيناس إيبو تحافظ على مركزها الـ 601 عالميا

20.12.21

كوفيد-19 : الوزير الأول يصدر تعليمات لمباشرة كل التدابيرالضرورية لضمان وفرة اللقاح و…

20.12.21

اطلاق برنامج "لتأمين" التموين بالماء الشروب في الجزائر العاصمة

20.12.21

رابطة الأبطال (الدور التمهيدي الثاني-ذهاب) شباب بلوزداد- غور ماهيا : الكينيون لم يصلوا…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.19

الرئيس تبون ينتهج أسلوبا جديدا في الاتصال مع الصحافة و المجتمع

20.12.17

سطيف: اختتام فعاليات برنامج الدعم المقدم من طرف الأمم المتحدة في جانبه الخاص بمكافحة…

20.12.17

مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

20.12.18

الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين