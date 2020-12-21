المندوبية الوطنية للأمن في الطرق تطلق حملة تحسيسية لسائقي الوزن الثقيل

وأطلقت صباح الاثنين المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وبالتعاون مع مؤسسة نفطال وعدد من الجمعيات الناشطة في مجال السلامة و أمن الطرق -- تحت شعار "في الشتاء... ضاعفوا الحيطة والحذر" -- حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور استهدفت سائقي الوزن الثقيل الذين كشفت الإحصائيات عن تسببهم بنسبة ال8 بالمائة في مجمل حوادث المرور المسجلة, وفق ما أفادت به ل/وأج المكلفة بالإعلام على مستوى هذه الهيئة الوطنية, فاطمة خلاف.
وشكلت محطة الخدمات "سيدي لكبير" بمفتاح (أقصى شرق الولاية) أولى محطات هذه الحملة التوعوية التي ستتواصل طيلة فصل الشتاء على أن تحط الرحال بالعديد من فضاءات الخدمة المتواجدة على طول الطريق السيار شرق-غرب, تقول السيدة خلاف.
وبحسب ما صرح به ل/وأج مدير الصحة والأمن وحماية البيئة بمؤسسة نفطال, حكيم بريكي, ستمس هذه المبادرة التحسيسية ستة محطات خدمات متواجدة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب وهي كل من محطة "البابور" بسطيف و "البيبان" ببرج بوعريريج و محطة "سيرتا" قسنطينة (الجهة الشرقية للوطن) وكذا كل من المحطات الواقعة بالجهة الغربية المتمثلة في محطتي "الحمادنة" و "يلل" بغليزان و "تيبركانين" بولاية عين الدفلى.
وأرجعت السيدة خلاف أسباب اختيار محطات الخدمات الواقعة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب لتنظيم هذه الحملة التحسيسية إلى استقبالها يوميا أعدادا معتبرة من سائقي مركبات الوزن الثقيل وكذا تسجيل هذا الطريق ارتفاعا في معدل حوادث المرور مقارنة بالطرقات الوطنية.
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وفي هذا الصدد, كشفت ذات المتحدثة عن تسجيل خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 1.300 حادث مروري تسبب فيها سائقي الوزن الثقيل, الأمر الذي دفع المندوبية إلى تنظيم هذه الحملة التحسيسية.
وترتكز هذه المبادرة التوعوية على محورين أساسيين, تضيف السيدة خلاف, وهما تحسيس سائقي هذا الصنف من المركبات بوجوب احترام قانون المرور وتفادي ارتكاب التجاوزات التي تصدر عن بعض السواق المتهورين والتي غالبا ما تتسبب في وقوع حوادث مرور مميتة خاصة منها السرعة المفرطة.
كما سيركز القائمون على هذه الحملة على توعية سائقي هذا الصنف من المركبات بضرورة تفادي الحمولة الزائدة التي فضلا عن كونها العامل الأول في اهتراء الطرقات, تعد أيضا من أهم أسباب وقوع حوادث المرور.
وفي هذا الإطار, قام المشرفون على هذه الحملة التحسيسية بتوزيع دعائم تحسيسية من ملصقات ومطويات ودليل السائق المحترف المنجزة خصيصا لسائقي الوزن الثقيل بالإضافة إلى عرض ومضات تحسيسية وتمرير شعارات توعوية ونصائح وإرشادات مرورية تدعو في مجملها إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر أثناء السياقة, لاسيما خلال الأحوال الجوية السيئة.
للإشارة, فقد تم على هامش هذه الحملة التحسيسية تنظيم معرض لأهم الوسائل والتجهيزات المستعملة من طرف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق في مجال التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث الطرقات وكذا عرض لأجهزة محاكاة السياقة.