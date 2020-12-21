ربط 12 معهدا لتكوين الأئمة بالشبكة العنكبوتية و رقمنة مائة مخطوط

الجزائر- أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بأن ادارته وصلت إلى رقمنة مائة (100) مخطوط و ربط 12 معهدا لتكوين الائمة وهياكل ومراكز ثقافية بالشبكة العنكبوتية عالية التدفق في اطار رقمنة القطاع "من أجل حفظ الذاكرة والتراث".

وأوضح السيد بلمهدي في افتتاح يوم الدراسي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد تحت عنوان "رقمنة الوثائق" بمشاركة 24 مديرية ولائية, أنه "تم ربط 12 معهدا لتكوين الائمة وهياكل ومراكز ثقافية بالشبكة العنكبوتية عالية التدفق فيما وضع نظام الكتروني للتواصل وتبادل المعلومات وتكوين الائمة" مبرزا ان القطاع مع تفشي جائحة كورونا, يعتمد أساسا على الفضاء الأزرق في تنظيم مسابقات عن بعد في حفظ وتجويد القرآن الكريم والرد على انشغالات المواطنين في مواضيع شتى كالفتوى الشرعية.

و أضاف في نفس السياق بأن "ادارته وصلت الى رقمنة مائة (100) مخطوط" وسيتم تنظيم دورات خاصة بكيفية التعامل ومعالجة المخطوط بالإضافة الى انشاء بنك خاص بالمخطوط مستقبلا.

وأكد وزير الشؤون الدينية على أهمية رقمنة المكتبات المسجدية واجراء مسح عام في اطار التنظيم الداخلي وذلك, كما قال, بهدف "رفع من قيمة المعرفة وتشجيع المقروئية" والقضاء على الامية مشيرا ان ادارته الوزارية "قطعت اشواطا معتبرة في الرقمة و في تثبيت الشبكة البينية في اطار توجيهات رئيس الجمهورية وعمل الحكومة الرامية الى الرقمنة من أجل حفظ الذاكرة والتراث".

وأضاف الوزير خلال هذا اللقاء الذي حضره اطارات مركزية في الوزارة وممثلون عن المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة ووثائقيون, بأنه "كمشروع أولي, تم الانطلاق في عملية مسح ورقمنة المكتبات المسجدية والمخطوطات والوثائق والكتب على مستوى خمس ولايات ليتم مستقبلا تعميمها على مستوى ال 48 ولاية عبر التراب الوطني".

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ولتحقيق هذا المبتغى- حسب الوزير- تم تكوين عدد "كبير" من التقنيين في الاعلام الالي والتوثيق والأرشيف والاطارات المختلفة للقيام بمهمة تطوير المعلوماتية للقطاع الديني.

للإشارة, سيتم خلال هذا اليوم الدراسي عن بعد التطرق لعدة محاور أهمها اثراء البرنامج الالكتروني للمكتبات المسجدية للمؤسسات تحت وصاية المصالح الخارجية والمراكز الثقافية بمختلف فروعها وكذا الطريقة العلمية والعملية لحفظ الارشيف واستغلاله.

كما يهدف هذا اللقاء الى تطوير مجال حفظ وتسيير الوثائق الأرشيفية والمكتبات المسجدية والمخطوطات بصورة حديثة وتثمين الوثائق وأرشيف القطاع باستخدام التكنولوجيات الحديثة وترقية وتحسين مستوى الوثائقيين وأمناء المحفوظات وتأهيليهم .