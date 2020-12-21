وهران: العثور على اثنين من حيوان "الزردي" نافقين بغابة كناستال

كرة اليد/ مونديال-2021 /الجزائر/تحضيرات/: الجزائر تفوز وديا على بولونيا (26-23) -

تنس/ترتيب الاتحاد الدولي : إيناس إيبو تحافظ على مركزها الـ 601 عالميا -

كوفيد-19 : الوزير الأول يصدر تعليمات لمباشرة كل التدابيرالضرورية لضمان وفرة اللقاح و الانطلاق في عملية التطعيم -

اطلاق برنامج لتأمين التموين بالماء الشروب في الجزائر العاصمة -

جريمة : أمن ولاية الجزائر يتلقى أزيد من 25600 مكالمة هاتفية خلال أسبوعين -

أسامة فوزي : استعمال أسلوب التخوين لكل من هو ضد التطبيع مع اسرائيل لعبة إعلامية قذرة -

انتقاء 14 مشروعا بحثيا من الجزائر في اطار مؤسسة الشراكة في البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط -

كوفيد-19: تسجيل 456 إصابة جديدة و 384 حالة شفاء و 9 وفيات -

تعليم عالي : تنصيب لجنة مكلفة بالتفكير في إصلاح منظومة الخدمات الجامعية -

ربط 12 معهدا لتكوين الأئمة بالشبكة العنكبوتية و رقمنة مائة مخطوط -

بشار/تربية المائيات في الجنوب : مشروع في الأفق لاستزراع طحالب السبيرولينا -

حرب سيبرانية: الجزائر تملك كافة الوسائل لمجابهة التهديد والرد عليه -

العائدات الممكنة من استرجاع وتثمين النفايات المنزلية قد تصل 92 مليار دج سنويا -

الصحراء الغربية : مجلس الأمن و المينورسو هما جزء من المشكلة -

جيدو/ البطولة الافريقية أكابر : هدفنا كان حصد أكبر عدد من الميداليات وهو ما تحقق -

المجلس الشعبي الوطني : بن عبد الرحمان يعرض مشروع قانون تسوية المالية ل 2018 -

نسبة امتلاء السدود بغرب البلاد تبقى منخفضة -

السيد رزيق يتباحث مع السفير الفرنسي بالجزائر حول آفاق التعاون التجاري بين البلدين -

دورة اتحاد شمال إفريقيا (-20 سنة) : الجزائر تنهزم أمام ليبيا (0-1) وتخرج من المنافسة -