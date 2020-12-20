حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية

وأوضحت الحصيلة أن المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني تشير إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.
وبالمناسبة, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام بغية "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور, لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها معظم ولايات الوطن".
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كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24.