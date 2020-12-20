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حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 17:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات

الجزائر- لقي شخصان حتفهما وأصيب 80 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في العديد من حوادث المرور خلال نهاية الأسبوع المنصرم على مستوى المناطق الحضرية, حسب ما أفادت به يوم الاحد حصيلة لمصالح الأمن الوطني.

وأوضحت الحصيلة أن المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني تشير إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وبالمناسبة, جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام بغية "توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور, لاسيما في ظل التقلبات الجوية التي تعرفها معظم ولايات الوطن".

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كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24.

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حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين خلال نهاية الأسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الأحد, 20 كانون1/ديسمبر 2020 17:48     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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