حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين خلال ال48 ساعة الماضية

الجزائر- لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 22 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 13 حادث مرور وقع خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن, حسب ما افادت به يوم الأحد حصيلة لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحوادث سجلت بكل من أدرار, باتنة, بجاية, الجلفة, سيدي بلعباس, قالـمة, المسيلة, معسكر, وهران, بومرداس,غرداية وغليزان.

وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية, تمكنت وحدات الدرك الوطني بكل من ولاية أم البواقي وأدرار من حجز 1241 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وحجز وسيلة نقل مع توقيف ثلاثة (03) أشخاص.

وبخصوص الغش والتهريب, تمكنت وحدات الدرك الوطني, في عمليات متفرقة, من حجز 16.562 قارورة مشروبات كحولية و363 كلغ من لحوم الدواجن و28 كلغ من أحشاء الدواجن, إلى جانب حجز 96 عبوة من المحلول المطهر و 102.570 قناع واقي طبي و4.300 خطاف بلاستيكي خاص بالأقنعة الطبية الواقية, بالإضافة إلى أربعة (04) وسائل نقل, علاوة على توقيف ثلاثة (03) أشخاص عبر بكل من ولاية الشلف, أم البواقي, باتنة, قسنطينة ومعسكر.

اقرأ أيضا : حوادث الطرقات: وفاة 3 أشخاص وإصابة 144 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

وفيما يتعلق بالهجرة السرية, أوقف أفراد الدرك الوطني بأدرار أربعة (04) رعايا أفارقة ومواطن جزائري سهل مهمة إقامتهم في الجزائر بطريقة غير شرعية.

كما أوقف أفراد الدرك الوطني, بكل من بجاية وعنابة, أربعة (04) مرشحين للهجرة السرية عبر البحر ومنظمين (02) للهجرة مع حجز قارب مجهز بمحرك وأربعة (04) حقائب ظهر بها مجموعة من الملابس.

من جهة أخرى, تمكنت وحدات الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من توقيف شخصين (02) بحوزتهما 72 ورقة نقدية بنكية مزورة من فئة 500 دج 1000 دج و 2000 دج وحجز وسيلة نقل مستعملة في العملية.