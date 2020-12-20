وزارة الشباب والرياضة توافق على استئناف الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق -

كوفيد- 19: تسجيل 422 إصابة جديدة, 391 حالة شفاء و7 وفيات -

الإصلاحات الجارية على جميع المستويات تجسد إرادة حقيقية لرفع مستوى أداء مؤسسات البلاد -

بن بوزيد يكشف عن أهم مشاريع رقمنة قطاع الصحة -

الحفاظ على المسار الدستوري جنب البلاد الكثير من الإخفاقات والفخاخ التي كانت مبيتة للجزائر -

حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين خلال ال48 ساعة الماضية -

الذكرى ال62 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الصينية : شراكة استراتيجية شاملة -

مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة التشجير بولاية تيارت -

مواصلة حملات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للمواطنين في المناطق النائية -

ربط أزيد من 100 مركز جامعي ومدرسة عليا بالمنصة الإلكترونية لبريد الجزائر -

المجلس الوطني لحقوق الانسان يدعو الجزائريين الى احياء قيمة التضامن وجعلها آلية عمل يوميا -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان -

المدية: جراد يعطي إشارة انطلاق أشغال ربط سبع بلديات بالغاز الطبيعي -

مناطق الظل : نحو مراجعة الجباية المحلية قصد السماح للبلديات بالتزود بموارد مالية -

إرادة قوية في جعل المؤسسات الناشئة قاطرة للاقتصاد الوطني -

ورقلة/الدخول المهني 2020/2021 : أزيد من 13.370 متمهن ومتربص يلتحقون بمؤسسات القطاع -

اليوم العالمي للتضامن الإنساني: تذكير بضرورة التضامن لمواجهة الأزمات -

جراد يلح على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية -

بيئة: تنظيم الطبعة الأولى من الصالون الافتراضي حول تسيير النفايات يوم الاثنين -