مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة التشجير بولاية تيارت

وأوضح البيان أنه "في إطار استئناف حملة التشجير المفتوحة, بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي, المنظمة بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية المدنية والصحافة الوطنية وتعزيزا للرابطة "جيش- أمة"، تحت شعار "لنغرسها"، تم يوم 19 ديسمبر 2020، تنظيم حملة تشجير واسعة على مستوى منطقة سد بخدة ببلدية مشرع الصفا بولاية تيارت".
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وتمت الحملة--يوضح ذات المصدر--" بمشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي التابعين لوحدات إقليم الاختصاص, و لأفراد الجيش الوطني الشعبي التابعين لوحدات إقليم الاختصاص, ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، إضافة إلى إطارات وأفراد مصالح الغابات.