حوادث الطرقات: وفاة 3 أشخاص وإصابة 144 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي ثلاثة (3) أشخاص حتفهم وأصيب 144 آخرون بجروح و حوادث للطرقات،خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما افاده اليوم الاحد بيان للحماية المدنية .

كما قامت فرق الحماية المدنية- حسب ذات البيان -- فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 64 عملية تحسيسية عبر 13 ولايات لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 87 عملية تعقيم عبر 18 ولاية شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأوضح ذات البيان ان مصالح الحماية المدنية قامت بتقديم الإسعافات الأولية لـ 24 اشخاص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل مساكنهم في عدد من ولايات الوطن .

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية أيضا من اجل إخماد 05 حرائق حضرية و صناعية مختلفة بكل من ولايات وهران و سطيف و المدية و الشلف خلفت صعوبة في التنفس لـخمسة (05) اشخاص جراء استنشاقهم دخان هذه الحرائق.