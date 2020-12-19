Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غليزان: إنقاذ  حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض بغابات زمورة

  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 91 مرات
غليزان: إنقاذ  حيوان &quot;الزردي&quot; المهدد بالانقراض بغابات زمورة

غليزان - أنقذ أعوان الغابات لولاية غليزان إحدى الحيوانات المهددة بالانقراض يسمى "الزردي" على مستوى غابة "العمامرة"، بإقليم زمورة (20 كلم جنوب غليزان)، حسبما استفيد يوم السبت لدى ذات الهيئة.

وقد تم العثور على هذا الحيوان النادر مساء يوم أول أمس الخميس بمنطقة "الدرسة"و الواقعة بغابة "العمامرة" بزمورة، إثر دورية روتينية لأعوان الغابات بالفضاء الغابي المذكور، وفقا لما صرح به لوأج رئيس مقاطعة الغابات لزمورة محمد غرمول.

وعثر على هذا الكائن الحي (جنس أنثى)، مصابا بجروح على مستوى الأرجل بعد أن وقع في مصيدة (فخ تقليدي)، أين يتم التكفل به من خلال الإسعافات اللازمة له، على أن يتم إعادته إلى وسطه الطبيعي الأصلي فور تماثله للشفاء، استنادا للمتحدث  الذي أشار إلى أن حيوان " الزردي" مصنف ضمن قائمة الحيوانات غير الأليفة المحمية، طبقا للمرسوم التنفيذي 12- 235 المؤرخ في 24 مايو2012.

ويعتبر "الزردي" أو "زريقاء شمال إفريقيا" أو ما يصطلح عليه محليا بإسم "السبسب" من الحيوانات الليلية الخجولة، يتميز بلونه الأسود الممزوج بخطوط رمادية وذيله الطويل ويكسو جسمه شعر متوسط الكثافة.

ويتغذى هذا الحيوان غير الأليف على الحشرات والزواحف وهو غير مفترس يصطاد ليلا من طرف الصيادين أو من طرف بعض مربي الدواجن خوفا من أن يأكل البيض والصيصان، يضيف نفس المصدر.

آخر تعديل على السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 20:44
كلـمات مفتـاحيــة :
غليزان: إنقاذ  حيوان "الزردي" المهدد بالانقراض بغابات زمورة
  أدرج يـوم : السبت, 19 كانون1/ديسمبر 2020 14:37     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 91 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.21

إسماعيل شرقي : هناك اجماع على أن اتفاق السلم هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في مالي

20.12.21

ربط 12 معهدا لتكوين الأئمة بالشبكة العنكبوتية و رقمنة مائة مخطوط

20.12.21

أنترنت ثابت و نقال: حوالي 42 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020

20.12.21

الهاتف الثابت: تسجيل 75ر4 مليون مشترك عند نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2020

20.12.21

كان على الأمم المتحدة إخطار مستشارها القانوني بشأن فتح قنصليات في الصحراء الغربية

20.12.21

فيروس كورونا : انطلاق أشغال اجتماع الوزير الأول مع اللجنة العلمية لدراسة اقتناء اللقاح…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.17

امتحانات وطنية: الوزارة حريصة على تحسين ظروف إجراء امتحان البكالوريا في الجنوب

20.12.19

الرئيس تبون ينتهج أسلوبا جديدا في الاتصال مع الصحافة و المجتمع

20.12.17

سطيف: اختتام فعاليات برنامج الدعم المقدم من طرف الأمم المتحدة في جانبه الخاص بمكافحة…

20.12.18

الإذاعة الجزائرية: يوم مفتوح حول تنمية مناطق الظل

20.12.17

مخطط استثنائي للتقويم البيداغوجي في التعليم المتوسط

20.12.16

المخزن يشن حملة قذرة ضد الاعلاميين المعارضين