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توقيف خمسة أشخاص بعد تقديمهم بلاغا كاذبا للتمويه عن عملية نصب وسرقة

  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 18:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
توقيف خمسة أشخاص بعد تقديمهم بلاغا كاذبا للتمويه عن عملية نصب وسرقة

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف خمسة أشخاص بعد تقديمهم بلاغا كاذبا للتمويه عن عملية نصب وسرقة طالت ضحيتين، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن "مصالح الأمن الحضري الأول تلقت نداء من قاعة الإرسال بأمن العاصمة مفاده وجود شخص على مستوى محطة بنزين بقطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي تعرض للاعتداء وسرقة مفاتيح مركبته ووثائقها من طرف أشخاص مجهولين".

ومع بداية التحريات، أوقفت عناصر الشرطة "شخصين مشتبه فيهما على متن دراجة نارية. وخلال التحري معهما، تبين أنهما راحا ضحية بالتعدد لمبلغ مالي قدره 16.8 مليون سنتيم باستحضار سيارة من قبل أشخاص حددوا معه موعدا لشراء دراجة نارية عبر صفحات التواصل الاجتماعي".

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ومواصلة للتحريات، "تبين أن صاحب النداء المبلغ عن سرقة مفاتيح مركبته ووثائقها قد قدم بلاغا كاذبا للتمويه عن عميلة النصب والسرقة التي طالت الضحيتين الحقيقيتين، باستخدام سيارة تم كراؤها من وكالة لكراء السيارات لغرض تسهيل فعلهم وتيسير هروبهم، حيث تم توقيف المشتبه فيهم الخمسة وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري لمواصلة التحقيقات".

وبعد استكمال الاجراءات القانونية المعمول بها، "تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة"، يضيف المصدر ذاته.

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توقيف خمسة أشخاص بعد تقديمهم بلاغا كاذبا للتمويه عن عملية نصب وسرقة
  أدرج يـوم : الجمعة, 18 كانون1/ديسمبر 2020 18:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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