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كريكو تشارك في أشغال الدورة ال40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 18:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
كريكو تشارك في أشغال الدورة ال40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

الجزائر- شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، في أشغال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي جرت اليوم الخميس بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأوضح بيان لوزارة التضامن الوطني أن هذا الاجتماع كان "سانحة لتثمين جهود الجزائر في الاستجابة لانشغالات الفئات الهشة المعنية بقرارات مجلس الوزراء العرب، لا سيما الأشخاص المعاقين والأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، في ظل تفشي جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "التجربة الجزائرية في التكفل بالفئات الهشة في ظل جائحة كورونا كان لها بصمة واضحة ضمن الاستراتيجية الجديدة لمجابهة آثار كورونا في العالم العربي".

وتوج الاجتماع يضيف البيان، بجملة من القرارات التي تهدف إلى "تحسين التكفل بهذه الفئات في الوطني العربي من خلال تبادل التجارب بين الدول وإجراءات دراسات موضوعية وإعداد استراتيجيات وخطط تنفيذية خاصة بكل فئة، مع الاستفادة من التجارب الدولية من خلال التنسيق مع مختلف الهيئات الأممية حسب اختصاصها".

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كريكو تشارك في أشغال الدورة ال40 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 18:17     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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