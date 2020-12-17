غرق قارب صيد بالصابلات بالجزائر العاصمة: انتشال جثة ثالثة لبحار مفقود في شاطئ ببرج الكيفان 

وأوضح ذات المصدر أن عملية "انتشال الجثة الثالثة للبحار المفقود في الأربعينات من العمر سنة تمت اليوم الخميس في حدود الساعة ال17 و 5 دقائق على مستوى شاطئ عروس البحر 2 ببلدية برج الكيفان " شرق الجزائر العاصمة وذلك بعد ساعة من العثور على جثة ثانية لبحار مفقود
وأضاف نفس المصدر بأن الجثة سيتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.
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يذكر أنه تم انتشال جثة أولى للمفقودين الثلاثة الاثنين الماضي على مستوى شاطئ +مزالا+ التابع لبلدية المحمدية.
وكانت مصالح الحماية المدنية وحراس السواحل سجلت الأحد المنصرم غرق سفينة صيد على مستوى الصابلات تخل على إثرها أعوان الحماية لإنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة، بما فيهم مالك السفينة. وتتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة.
كما أطلقت وحدة لحرس السواحل عملية بحث وإنقاذ للبحارة مفقودين الثلاثة إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.