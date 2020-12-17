غرق قارب صيد بالصابلات: انتشال جثة ثانية لبحار مفقود في شاطئ ببرج الكيفان

الجزائر - تم مساء اليوم الخميس انتشال جثة ثانية لشخص من ضمن طاقم البحارة الثلاثة المفقودين على اثر انقلاب قارب صيد كان يقلهم الأحد المنصرم على مستوى شاطئ الصابلات (خليج الجزائر)، فيما يتواصل البحث للعثور على بحار ثالث هو في تعداد المفقودين، حسب ما أفاد به لوأج المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة الملازم أول خالد بن خلف الله.

وأوضح ذات المصدر أن عملية "انتشال الجثة الثانية للبحار المفقود الذي يبلغ من العمر 29 سنة تمت اليوم الخميس في حدود الساعة الرابعة مساءا 00: 16 سا على مستوى شاطئ عروس البحر 2 ببلدية برج الكيفان" شرق الجزائر العاصمة.

وأضاف نفس المصدر بأن الجثة سيتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.

وحسب الملازم الأول بن خلف الله، لاتزال عمليات البحث عن مفقود ثالث متواصلة.

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وذكر ذات المصدر بأنه تم انتشال الجثة الأولى للمفقودين صباح الاثنين الماضي في حدود الساعة العاشرة 00: 10 سا، على مستوى شاطئ "مزا" التابع لبلدية المحمدية.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية وحراس السواحل سجلت الاحد المنصرم غرق سفينة صيد على مستوى الصابلات في حين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة، بما فيهم مالك السفينة. وتتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة.

كما أطلقت وحدة لحرس السواحل، الاحد الماضي ،عملية بحث وإنقاذ للبحارة المفقودين وذلك إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.