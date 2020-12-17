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الجيش يواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن كوفيد-19 لفائدة سكان ولاية إليزي

  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 17:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
الجيش يواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن كوفيد-19 لفائدة سكان ولاية إليزي

الجزائر - تتواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 التي تنظمها مصالح الصحة العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، حيث خصصت يوم الخميس قافلة صحية لفائدة لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى قرية تيمروالين الحدودية بولاية إليزي، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "تعزيزا للرابطة جيش-أمة وتنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية، تتواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19 التي تنظمها مصالح الصحة العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، حيث خصصت يوم 17 ديسمبر 2020 قافلة صحية لفائدة لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى قرية تيمروالين الحدودية التابعة للمقاطعة الإدارية الدبداب ولاية إليزي".

وتأتي هذه الحملة --يضيف البيان-- "ضمن الجهود المبذولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مجال تقديم المساعدة الطبية لفائدة سكان المناطق النائية بغية ضمان خدمات طبية مختلفة، بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية خاصة منها مرض كوفيد-19".

وقد لقيت هذه المبادرة --حسب بيان وزارة الدفاع الوطني-- "استحسان سكان المنطقة المعزولة والبدو الرحل الذين عبروا عن امتنانهم لهذه الخدمات الطبية التي استفادوا منها".

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الجيش يواصل حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن كوفيد-19 لفائدة سكان ولاية إليزي
  أدرج يـوم : الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 17:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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