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 حوادث الطرقات: وفاة تسعة أشخاص و إصابة 265 اخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
 حوادث الطرقات: وفاة تسعة أشخاص و إصابة 265 اخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي تسعة (9) اشخاص حتفهم و اصيب 265 آخرين بجروح خلال أسبوع في 218 حادث مرور  يسجل بالمناطق الحضرية، حسب ما افاد به بيان للأمن الوطني.

و اضاف البيان انه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-15) حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى (-10) وارتفاعا في عدد الوفيات بـ (+04) حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، يضيف البيان أن "أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%، نتيجة عدم احترام قانون المرور"، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها معظم ولايات الوطن.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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 حوادث الطرقات: وفاة تسعة أشخاص و إصابة 265 اخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 19:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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