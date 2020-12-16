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كوفيد-19: تمديد فترة نشاط بعض المتاجر من الثالثة زوالا إلى السابعة مساء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 18:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
كوفيد-19: تمديد فترة نشاط بعض المتاجر من الثالثة زوالا إلى السابعة مساء

الجزائر - قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تمديد فترة نشاط بعض الأنشطة التجارية، في ال34 ولاية الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي من الثالثة زوالا ( 15سا00 )، كما كان معمولا به طيلة 15 يوما الماضية، الى الساعة السابعة مساء (19سا00) و ذلك ابتداء من غد الخميس و طيلة أسبوعين.

و تشمل هذه النشاطات، التي يتوجب عليها تطبيقا لهذا القرار توقيف جميع نشاطاتها على السابعة مساء، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية و تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات و تجارة الـمفروشات وأقمشة التأثيث و تجارة اللوازم الرياضية و التجارة في الألعاب واللعب و أماكن تمركز الأنشطة التجارية و قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و فيما يخص المقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع الـمحمول فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة السابعة مساء، حسب البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 18:55
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كوفيد-19: تمديد فترة نشاط بعض المتاجر من الثالثة زوالا إلى السابعة مساء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 16 كانون1/ديسمبر 2020 18:30     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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