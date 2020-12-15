إنقاذ البحارة الخمسة الذين فقدت سفينتهم قبالة سواحل تيبازة

الجزائر - تمكنت وحدات حرس السواحل، يوم الثلاثاء، من إنقاذ البحارة الخمسة الذين فقدت سفينتهم قبالة سواحل بوهارون بولاية تيبازة، حيث تم إجلاؤهم في "صحة جيدة"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مهامها الإنسانية وإثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل بقيادة القوات البحرية، يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 على الساعة 15:05 مساء، لمعلومات مفادها فقدان سفينة الصيد عمار الشنوي التي كانت متواجدة في حالة انحراف في عرض البحر اثر عطل في المحرك قبالة سواحل بوهارون بولاية تيبازة وعلى متنها خمسة (05) بحارة، على الفور أطلقت عملية بحث وإنقاذ بإقحام زورقي (02) إنقاذ، طوافين (02) لحرس السواحل، أربعة (04) زوارق نصف صلبة وحوامتي (02) بحث وإنقاذ للقوات البحرية".

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وأضاف أنه "بعد تحديد موقع سفينة الصيد المفقودة من طرف حوامات البحث والإنقاذ صبيحة اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 على بعد 17 ميلا بحريا شمال بوهارون، توجهت الوحدات المقحمة في العملية إلى المنطقة وتم إنقاذ البحارة الخمس وإجلاؤهم الى ميناء بوهارون في صحة جيدة أين تم تسليمهم للحماية المدينة لنقلهم الى المستشفى".

ويعكس هذا التدخل --حسب البيان-- "الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر".