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الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 16:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرات
الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور

الجزائر - أطلق جهاز الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور تدوم الى الخامس يناير المقبل تحت شعار "السياقة بحذر لضمان السلامة وتفادي الخطر".

وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني ان هذه الحملة التي تدخل في سياق "مواصلة الجهود الميدانية المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني للوقاية من حوادث المرور وبحلول فصل الشتاء وما يصاحبه من تقلبات جوية"، تهدف الى "مرافقة سواق مختلف أصناف المركبات طيلة الفترة لمذكورة وتحسيسهم بعواقب حوادث المرور وتقديم الإرشادات والنصائح اللازمة لهم بغية تجنب الحوادث والوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية".

وخلال هذه الحملة التي ستمس كامل التراب الوطني، سيقوم أفراد الدرك الوطني عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي لهم بحث مستعملي الطريق بضرورة "الالتزام بقواعد السياقة السليمة من خلال احترام السرعة القانونية، خاصة خلال الأحوال الجوية الصعبة، تجنب التجاوزات الخطيرة، احترام مسافة الأمان، المراقبة التقنية والفحص الدوري للمركبات، تجنب الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول واستعمال حزام الأمان".

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وأشار البيان الى ان يبقى الرقم الأخضر المجاني الخاص بالدرك الوطني 1055 يبقى تحت تصرف المواطنين طيلة أيام الأسبوع ليلا ونهارا من أجل الاستفسار، التبليغ أو طلب يد المساعدة.

كما يمكنهم الولوج إلى موقع أو صفحة "TARIKI" على الفايسبوك للاطلاع على حالة الطرقات.

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الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية وطنية للوقاية من حوادث المرور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 16:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 13 مرة   شارك

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