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حوادث المرور: وفاة 25 شخصا وإصابة 791 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
حوادث المرور: وفاة 25 شخصا وإصابة 791 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب 791 آخرون بجروح إثر وقوع 776 حادث مرور على المستوى الوطني، خلال  الفترة الممتدة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري ، حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وحسب ذات المصدر، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية ورقلة بوفاة 5 أشخاص وجرح 13 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية، وذلك جراء وقع 18 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 742 تدخل سمح بإخماد 459 حريق منها منزلية صناعية، كما قامت في مجال العمليات المختلفة بـ 6021 تدخل لتغطية 5263 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.

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أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد قامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 355 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم فيها وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 353 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1719 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 239 سيارة إسعاف و 184 شاحنة مضخة.

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حوادث المرور: وفاة 25 شخصا وإصابة 791 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 15:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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