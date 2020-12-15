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العثور على البحارة الخمسة في صحة جيدة بعرض شواطئ تيبازة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 08:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 149 مرات
العثور على البحارة الخمسة في صحة جيدة بعرض شواطئ تيبازة

تيبازة- تمكن حرس السواحل فجر يوم الثلاثاء من العثور على قارب الصيد "شنوي عمر" بعرض شواطئ تيبازة و على متنه البحارة الخمسة المفقودين, وهم في صحة جيدة اثر عملية أبحاث واسعة, حسب ما علم من مديرية الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأضاف المصدر أن الأبحاث الواسعة التي باشرها "حرس السواحل التابع للقوات البحرية منذ مساء الاثنين تكللت بالعثور على قارب الصيد في حدود السادسة من صباح الثلاثاء ", مشيرا إلى أن عطب تقني تسبب في فقدانهم حسب المعلومات الأولية.

اقرأ أيضا : تيبازة: عمليات أبحاث واسعة على قارب صيد على متنه خمسة بحارة

وجندت القوات البحرية حوامات الانقاذ وقوارب النجدة مباشرة إثر تلقي بلاغ فقدان قارب الصيد "عمر شنوي" على امل العثور على البحارة الخمسة الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرينات والثلاثينات وينحدرون من مدينة بوهارون.

وكان قارب "عمر شنوى" من صنف مهن صغرى المتخصص في سمك أبو سيف قد خرج ظهر يوم الأحد الماضي في مغامرة لصيد السمك من ميناء خميستي قبل أن ينقطع الاتصال بهم و يشرع في البحث عنهم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 10:45
كلـمات مفتـاحيــة :
العثور على البحارة الخمسة في صحة جيدة بعرض شواطئ تيبازة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 15 كانون1/ديسمبر 2020 08:53     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 149 مرة   شارك

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