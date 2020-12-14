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غرق قارب صيد بالصابلات : تواصل عملية البحث عن البحارين المفقودين (حماية مدنية)

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 12:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات

الجزائر - واصلت وحدات الحماية المدنية يوم الاثنين عملية البحث عن بحارين اثنين مفقودين إثر انقلاب قارب صيد بشاطئ الصابلات (خليج الجزائر) وذلك بتوفير كل الإمكانيات المادية و البشرية, حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن "مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر مدعومة بوسائل تدخل من المديرية الولائية للحماية المدنية لولاية تيبازة والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل الدار البيضاء, تواصل عملية البحث و المسح البحري و الأرضي للاماكن المحتملة لوجود الضحيتين خاصة على مستوى واجهة الصابلات ".

و لهذا الغرض-يضيف البيان- تم تسخير (3) زوارق مطاطية بتعداد بشري من (18) غطاسا للحماية المدنية لعمليات البحث في البحر الى جانب فرقة راجلة مكونة من 21 عنصرا.

كما تم تسخير فرقة للكلاب المدربة لعمليات البحث و المسح و التمشيط في المناطق الصخرية وقرب الشاطئ, فضلا عن تجنيد فرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة من أجل عملية ربط و تثبيت و توازن باخرة الصيد الغارقة.

جذير بالذكر أنه تم صباح اليوم انتشال جثة صياد من طرف عناصر الحماية المدنية وذلك على مستوى شاطئ "مزالا" التابع لبلدية المحمدية.

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غرق قارب صيد بالصابلات : تواصل عملية البحث عن البحارين المفقودين (حماية مدنية)
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 12:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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