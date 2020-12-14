غرق قارب صيد بالصابلات : انتشال جثة مفقود من بين ثلاثة بحارة جار البحث عنهم بشاطئ "مزالا"

الجزائر - تم يوم الاثنين انتشال جثة شخص من بين ثلاثة بحارة مفقودين على مستوى شاطئ "مزالا" التابع لبلدية المحمدية, من بين ثلاثة مفقودين, على اثر انقلاب قارب صيد كان يقلهم الأحد على مستوى شاطئ الصابلات (خليج الجزائر), حسب ما أفاد به لوأج المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة الملازم أول خالد بن خلف الله.

وأوضح ذات المصدر أن عملية "انتشال الجثة تمت في حدود الساعة العاشرة 00: 10 سا من صباح اليوم الاثنين, على مستوى شاطئ +مزالا+ التابع لبلدية المحمدية, قبال فندق الهيلتون".

وأضاف نفس المصدر أن "جثة الضحية انتشلها غطاسو الحماية المدنية بحوالي (10) أمتار من عمق يقدر بحوالي 7 أمتار", مشيرا إلى أن الجثة سيتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.

وحسب نفس الملازم الاول, لاتزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين متواصلة.

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يذكر أن مصالح الحماية المدنية وحراس السواحل سجلت أمس الاحد غرق سفينة صيد على مستوى الصابلات في حين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة, بما فيهم مالك السفينة. وتتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة.

كما أطلقت وحدة لحرس السواحل, أمس الاحد ,عملية بحث وإنقاذ لثلاثة بحارة مفقودين, وذلك إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.