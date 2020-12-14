غرق قارب صيد بالصابلات : انتشال جثة مفقود من بين ثلاثة بحارة جار البحث عنهم بشاطئ "مزالا"

وأوضح ذات المصدر أن عملية "انتشال الجثة تمت في حدود الساعة العاشرة 00: 10 سا من صباح اليوم الاثنين, على مستوى شاطئ +مزالا+ التابع لبلدية المحمدية, قبال فندق الهيلتون".
وأضاف نفس المصدر أن "جثة الضحية انتشلها غطاسو الحماية المدنية بحوالي (10) أمتار من عمق يقدر بحوالي 7 أمتار", مشيرا إلى أن الجثة سيتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.
وحسب نفس الملازم الاول, لاتزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين متواصلة.
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يذكر أن مصالح الحماية المدنية وحراس السواحل سجلت أمس الاحد غرق سفينة صيد على مستوى الصابلات في حين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة, بما فيهم مالك السفينة. وتتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة.
كما أطلقت وحدة لحرس السواحل, أمس الاحد ,عملية بحث وإنقاذ لثلاثة بحارة مفقودين, وذلك إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.