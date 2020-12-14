Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غرق قارب صيد بالصابلات : انتشال جثة مفقود من بين ثلاثة بحارة جار البحث عنهم بشاطئ "مزالا"

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 11:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرات

الجزائر - تم يوم الاثنين انتشال جثة شخص من بين ثلاثة بحارة مفقودين على مستوى شاطئ "مزالا" التابع لبلدية المحمدية, من بين ثلاثة مفقودين, على اثر انقلاب قارب صيد كان يقلهم  الأحد على مستوى شاطئ الصابلات (خليج الجزائر), حسب ما أفاد به لوأج المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة الملازم أول خالد بن خلف الله.

وأوضح ذات المصدر أن عملية "انتشال الجثة تمت في حدود الساعة العاشرة 00: 10 سا من صباح اليوم الاثنين, على مستوى شاطئ +مزالا+ التابع لبلدية المحمدية, قبال فندق الهيلتون".

وأضاف نفس المصدر أن "جثة الضحية انتشلها غطاسو الحماية المدنية بحوالي (10) أمتار من عمق يقدر بحوالي 7 أمتار", مشيرا إلى أن الجثة سيتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.

وحسب نفس الملازم الاول, لاتزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين متواصلة.

اقرأ أيضا :     انقلاب قارب بخليج الجزائر: حرس السواحل يشرعون في عملية بحث عن البحارة المفقودين

يذكر أن مصالح الحماية المدنية وحراس السواحل سجلت أمس الاحد غرق سفينة صيد على مستوى الصابلات في حين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة, بما فيهم مالك السفينة. وتتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة.

كما أطلقت وحدة لحرس السواحل, أمس الاحد ,عملية بحث وإنقاذ لثلاثة بحارة مفقودين, وذلك إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

آخر تعديل على الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 12:39
كلـمات مفتـاحيــة :
غرق قارب صيد بالصابلات : انتشال جثة مفقود من بين ثلاثة بحارة جار البحث عنهم بشاطئ "مزالا"
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 كانون1/ديسمبر 2020 11:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.14

وهران : إنتاج أغاني للترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط

20.12.14

الأشغال العمومية: الشركات الجزائرية لديها القدرة على الولوج الى السوق الإفريقية

20.12.14

أشغال عمومية : استكمال جميع المشاريع المطلقة و تسليمها ابتداء من 2021

20.12.14

غرق قارب صيد بالصابلات : تواصل عملية البحث عن البحارين المفقودين (حماية مدنية)

20.12.14

قرار ترامب حول الصحراء الغربية "لا يجلب السلام" في المنطقة

20.12.14

قضية فساد في قطاع السياحة : تأجيل محاكمة ثلاثة وزراء سابقين الى 28 ديسمبر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.12

الجزائر تجدد التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار"

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.12

نشرية خاصة: هبوب رياح تصل سرعتها 80 كم/سا في عدة ولايات من الوطن

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960