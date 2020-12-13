انقلاب قارب بخليج الجزائر: حرس السواحل يشرعون في عملية بحث عن البحارة المفقودين

الجزائر - أطلقت وحدة لحرس السواحل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،عملية بحث وإنقاذ لثلاثة (03) بحارة مفقودين، وذلك إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح البيان انه "تبعا لنداء نجدة، أطلقت وحدة لحرس السواحل، اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 بالجزائر العاصمة، عملية بحث وإنقاذ لثلاثة (03) بحارة مفقودين، وذلك إثر انقلاب القارب الذي كان يقلهم بخليج الجزائر".

وفي هذا الصدد، يضيف البيان "سخرت قيادة القوات البحرية وسائل هامة لهذه العملية التي لا تزال متواصلة منها مروحية وزورق للبحث والإنقاذ وكذا فرقتين للتدخل الساحلي".

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للتذكير تم تسجيل في حدود الساعة 3 صباحا و 15 دقيقة من صباح اليوم الأحد غرق سفينة لصيد الأسماك على مستوى خليج الجزائر (الصابلات) حيث تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة بما فيهم مالك السفينة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة من طرف أعوان الحماية المدنية و حراس السواحل.