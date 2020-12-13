حوادث المرور: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين عبر مختلف مناطق الوطن

و أوضح المصدر أن هذه الحوادث سجلت بولايات كل من مستغانم وبرج بوعريريج وباتنة وميلة وسطيف.

وقال المصدر ذاته أن وحداث الدرك الوطني تمكنت أيضا في مجال الغش والتهريب خلال عمليات متفرقة من حجز قنطارين (2) من مادة الشمة و58.560 كيس من نفس المادة و 5.632 قارورة من المشروبات الكحولية و 877 خرطوشة من السجائر و4.480 خرطوشة من معسل الشيشة و 70 قضيب حديدي خاص بالسكة الحديدية وكذا 40 هاتفاً نقالا و مبلغ مالي قدره 1.249.300 دج وتسعة (9) وسائل نقل، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة عشر (13) شخصاً عبر (8) ولايات وهي ، أدرار، أم البواقي، تبسة، الجلفة، سطيف، سكيكدة، ورقلة ووهران.