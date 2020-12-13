نفط : انطلاق أشغال الدورة 105 لمجلس وزراء منظمة أوابك برئاسة عطار -

مجلس قضاء الجزائر يؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزيرين السابقين ولد عباس و بركات -

مصفاة التكرير بأدرار: دور استراتيجي في تغطية طلب الولايات الجنوبية على المنتوجات النفطية -

غوتيريش: الحل في الصحراء الغربية لا يعتمد على اعترافات فردية للدول -

جيدو / البطولة الافريقية: المصارعون الجزائريون من أجل حصد أكبر عدد من النقاط المؤهلة للأولمبياد -

شطرنج/البطولة العربية المفتوحة للشباب : تسع ميداليات للجزائر من بينها ثلاث ذهبيات -

المشاركون في الندوة البرلمانية الأوروبية يطالبون بالتعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية -

الرابطة الاشتراكية العالمية تجدد دعمها لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير -

غرق سفينة صيد بخليج الجزائر و البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين -

وهران : انطلاق حفرية بالموقع الروماني بورتيس مغنيس قبل نهاية السنة -

نائب سويدية تؤكد مواصلة العمل من أجل الدفع إلى الأمام بعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية -

الصحراء الغربية : الرئيس السابق للمينورسو فرانشيسكو باستاغيلي يدعو إلى رفض إعلان ترامب -

سباحة : نتائج الاختبار التقويمي أثبتت تصاعد تحضيرات العناصر الوطنية -

السنة الجامعية 2020-2021 : استئناف الدراسة بدفعات في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا -

المجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي تجدد دعمها للحق في تقرير المصير -

غوتيريش يدعو إلى زيادة الاستثمار في النظم الصحية في اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة -

الأمم المتحدة تدعو زعماء العالم لإعلان حالة الطوارئ المناخية -

مناخ : قمة افتراضية لرفع مستوى طموح الأطراف في اتفاق باريس -

الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي -