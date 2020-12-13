غرق سفينة صيد بخليج الجزائر و البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين

وذكر ذات المصدر أن أنه تم تسجيل في حدود الساعة 3 صباحا و 15 دقيقة من صباح يوم الأحد غرق سفينة لصيد الأسماك على مستوى خليج الجزائر (الصابلات) أين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة بما فيهم مالك السفينة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة من طرف أعوان الحماية المدنية و حراس السواحل.
وأشار المتحدث أن عمليات البحث عن البحارة المفقودين الثلاثة جراء انقلاب السفينة ماتزال متواصلة.
وأضاف الملازم أول بن خلف الله أنه تم تسخير للعملية زورق و 4 غطاسين إضافة إلى شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف, فيما لم تحدد بعد أسباب الحادث.