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غرق سفينة صيد بخليج الجزائر و البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 11:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 33 مرات
غرق سفينة صيد بخليج الجزائر و البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين

الجزائر - أفاد المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالجزائر العاصمة الملازم أول خالد بن خلف الله لواج أن البحث جار عن ثلاثة (3) بحارة مفقودين بعد غرق سفينة صيد صبيحة يوم الأحد على مستوى الصابلات (خليج الجزائر) في حين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة.

وذكر ذات المصدر أن أنه تم تسجيل في حدود الساعة 3 صباحا و 15 دقيقة من صباح يوم الأحد غرق سفينة لصيد الأسماك على مستوى خليج الجزائر (الصابلات) أين تم إنقاذ 6 بحارة من طاقم السفينة بما فيهم مالك السفينة تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة من طرف أعوان الحماية المدنية و حراس السواحل.

وأشار المتحدث أن عمليات البحث عن البحارة المفقودين الثلاثة جراء انقلاب السفينة ماتزال متواصلة.

وأضاف الملازم أول بن خلف الله أنه تم تسخير للعملية زورق و 4 غطاسين إضافة إلى شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف, فيما لم تحدد بعد أسباب الحادث.

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 12:43
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غرق سفينة صيد بخليج الجزائر و البحث جار عن ثلاثة بحارة مفقودين
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 11:59     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 33 مرة   شارك

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