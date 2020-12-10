كوفيد-19 : تسجيل 85 حالة وفاة في صفوف الأمن الوطني منذ بداية انتشار الجائحة

البليدة - كشف المدير العام للأمن الوطني, خليفة أونيسي, يوم الخميس بالبليدة عن تسجيل 85 حالة وفاة في صفوف الشرطة بسبب فيروس كوفيد-19 و هذا منذ بداية انتشار هذه الجائحة.

وجاء في كلمة السيد أونيسي -- قرأها نيابة عنه مدير الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني على هامش إشرافه بمعية والي الولاية كمال نويصر على تدشين عدد من المرافق الأمنية الجديدة -- أن جهاز الأمن الوطني "يعد ثاني مؤسسة بعد المصالح الصحية التي سجلت في صفوفها العديد من ضحايا هذا الفيروس المميت منذ بداية انتشاره والذي بلغ عددهم ال85 حالة وفاة".

وتمت الإشارة خلال الكلمة إلى أن جهاز الشرطة جند منذ بداية انتشار هذه الجائحة كافة الإمكانيات المتاحة في سبيل حماية صحة المواطن و كبح انتشاره الواسع في ظل التوصيات المسداة من قبل السلطات العمومية.

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كما نوه المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة بالدور الأساسي والهام الذي لعبه أفراد الشرطة في الميدان منذ بداية ظهور الوباء رفقة زملائهم من الأسلاك الأمنية الأخرى من خلال السهر على تطبيق واحترام التدابير والإجراءات الصحية وتوعية المواطن بضرورة التقيد بها.

واعترافا بالجهود الكبيرة التي بذلها مختلف أفراد الأسلاك الأمنية ممثلة في عناصر الشرطة والدرك الوطني وكذا أعوان الحماية المدنية, تم في ختام زيارة المدير العام للولاية تكريم ممثلين عن هذه الأسلاك الأمنية وكذا عدد من الأطباء بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الذين قدموا يد المساعدة والدعم للسلطات العمومية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة الصحية.

للإشارة, فقد أشرف المدير العام للامن الوطني خلال هذه الزيارة ,مرفوقا بإطارات الأمن الوطني على تدشين عدد من المرافق الأمنية الجديدة التي ساهمت في رفع نسبة التغطية الأمنية بالولاية إلى 93 بالمائة.