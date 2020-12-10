تفكيك شبكة مختصة في السرقة والتهريب الدولي للمركبات بمستغانم

الجزائر- تمكنت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات لأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة مختصة في السرقة والتهريب الدولي للمركبات مع واسترجاع 9 مركبات فاخرة مهربة من دول أوروبية ودراجة نارية, حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لمصالح الأمن الوطني.

وحسب المصدر ذاته, فقد تمت هذه العملية على إثر ورود "معلومة تفيد أن مركبة من علامة أوروبية كانت محل سرقة بأوروبا ودخلت أرض الوطن ليتم تأكيد المعلومة بعد التنسيق مع المكتب المركزي للإنتربول".

وكشفت التحقيقات "تورط إداريين من مصالح مختلفة محلية وأخرى من ولاية مجاورة في منح تسهيلات لعناصر الشبكة من أجل إدخال المركبات إلى التراب الوطني وتسجيلها بترقيم محلي".

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وأضاف البيان أنه تم "حجز المركبات المسروقة وملفاتها القاعدية وتحديد هوية المتورطين الموجودين خارج الوطن ليتم استكمال الملف ووضعه تحت تصرف وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم".