تيزي وزو : احتراق 6 مركبات بمرأب بأث يني دون خسائر بشرية

تيزي وزو - احترقت يوم الخميس ست مركبات بمرأب بأث يني الواقعة على بعد 40 كلم جنوب تيزي وزو, حسبما علم من مصالح الحماية المدنية التي أوضحت أن الحادث لم يخلف و لحسن الحظ أية خسائر بشرية.

وأفاد ذات المصدر أن "فرق الحماية المدنية لوحدة واصيف مدعمة بأعوان من وحدتي واضية و عين الحمام قد تدخلوا اليوم الخميس في حدود الساعة الثانية صباحا بعد نشوب حريق أتى على ست مركبات كانت مركونة بمرأب كبير يقع في الطابق الأرضي لمبنى بقرية أث لحسن".

وأضاف المصدر أنه باستثناء الخسائر المادية في المركبات و السطح الذي تضرر هو كذلك بفعل الحريق, لم يخلف هذا الحادث و لحسن الحظ خسائر بشرية.

ومكن تدخل وحدات الحماية المدنية من منع انتشار الحريق للشقتين المتواجدتين فوق المرأب و انقاذ ثلاث مركبات أخرى كانت مركونة بمرأب بالجوار, استنادا لمصالح الحماية المدنية بالولاية.