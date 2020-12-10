الهلال الأحمر الجزائري : انطلاق قافلة مساعدات وطنية لفائدة قاطني المناطق النائية والحدودية

الجزائر - أعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة سعيدة بن حبيلس , يوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن برمجة قافلة مساعدات وطنية تضم مواد غذائية وطبية لفائدة قاطني المناطق النائية والحدودية.

وأوضحت السيدة بن حبيلس , في ندوة صحفية نشطتها بمناسبة ذكرى ال64 تأسيس هذه الهيئة, أن هذه القافلة ستجوب مختلف ولايات الوطن, مبرزة أنها تضم معدات طبية خاصة بالوقاية من فيروس كوفيد-19 على غرار الأقنعة الواقية ومحاليل التعقيم إلى جانب مواد غذائية وبطنيات حيث سيتم توزيعها حسب احتياجات المواطنين.

وفي ذات الصدد, أشارت إلى أن الهلال الأحمر الجزائري, سيوزع الأقنعة الواقية على المؤسسات التربوية سيما منها الابتدائيات,مثمنة في نفس الوقت الهبة التي منحتها سفارة الصين بالجزائر والمتمثلة في 200 ألف قناع واقي.

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وبالمناسبة ,أكدت ذات المسؤولة أن ميزانية الهلال الأحمر الجزائري ,"لم تعد تشكل عبئ على خزينة الدولة ", وذلك راجعا إلى الهبات والمساعدات الممنوحة لهيئتها من قبل عدة جهات على غرار جمعية التجار الصينيين بالجزائر والمستثمرين الجزائريين.

كما شددت السيدة بن حبيلس, على أهمية استرجاع المكانة الحقيقية لجمعيتها التي تعد-- كما قالت-- "الذراع الإنساني للدولة الجزائرية لكونها مساهم فعال في مجال الحفاظ على كرامة المواطن الجزائري".

وذكرت ذات المتحدثة, بالتطور التاريخي و بالمهام المنوطة بالهلال الأحمر الجزائري, خاصة ما تعلق بدوره في نشر ثقافة التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية, سيما منها فئة الشباب,داعية إياهم إلى "التحلي بروح التضامن والتدخل التلقائي لمساعدة من هم بحاجة إلى ذلك".

وفي موضوع آخر, أشارت السيدة بن حبيلس إلى برمجة اجتماع تنسيقي بين كل من الهلال الأحمر الجزائري و نظيريه الصحراوي و الإسباني لتقييم الوضعية الإنسانية بالصحراء الغربية.

ولم تفوت السيدة بن حبيلس الفرصة ,للإشادة بدور الجيش الوطني الشعبي في مرافقة أنشطة الهلال الاحمر الجزائري سيما من خلال توفير طائرات عسكرية لنقل المساعدات داخل وخارج الوطن.