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وفاة شخصين وإصابة 127 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات

الجزائر - توفي شخصان (2 ) وأصيب 127 آخرون بجروح في حوادث المرور خلال 24 ساعة الأخيرة ،عبر طرقات الوطن ، حسب ما افاد به اليوم الخميس ، بيان للمديرية العامة للحماية المدنية .

وأوضح ذات البيان فيما يتعلق بالاختناقات بغاز احادي اكسيد الكربون ، انه تم تسجيل حالة  وفاة واحدة بولاية تيزي وزو، و يتعلق الامر بشخص مسن (87 سنة)  متوفي داخل منزله إثر تسرب غاز احادي الكربون المنبعث من المدفأة ، بينما قامت فرق الحماية  بتقديم الإسعافات الأولية للمختنقين على إثر استنشاقهم لهذا الغاز في عدد من الولايات.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس  كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 61 عملية تحسيسية عبر 09 ولايات لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 51 عملية تعقيم عبر 11 ولاية من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية ايضا من اجل إخماد 04 حرائق حضرية  مختلفة بكل من ولايات المسيلة و تيزي وزو و سطيف و تيارت  أدت الى اصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة بولاية المسيلة.

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وفاة شخصين وإصابة 127 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 12:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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