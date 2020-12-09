حوادث المرور: وفاة 5 أشخاص وإصابة 275 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

الجزائر- لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 275 آخرون بجروح جراء وقوع 233 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 1 الى 7 ديسمبر الجاري, حسب حصيلة أوردتها يوم الاربعاء مصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر ب(-16) حادث واستقرارا في عدد الجرحى وانخفاضا في عدد الوفيات ب(-6) حالات.

وأشارت المعطيات ذات الصلة الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق94% نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

اقرأ أيضا : حوادث المرور : وفاة 12 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24.