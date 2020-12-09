Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور : وفاة 12 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات

الجزائر - لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 10 حوادث مرور وقعت عبر العديد من ولايات الوطن خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة لمصالح الدرك الوطني.

وقد سجلت هذه الحوادث بولايات تيبازة, الجلفة, تلمسان, تيسمسيلت, ورقلة, أم البواقي وسطيف.

وقد سجل أخطر هذه الحوادث بكل من تيبازة والجلفة بتسجيل 6 وفيات وجريحين, حيث وقع الحادث الأول على مستوى الطريق الولائي رقم 106 في شطره الرابط بين بلديتي تيبازة وسيدي راشد, وبالضبط على مستوى منطقة دوار بن خيرة, أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخر إثر اصطدام سيارة سياحية بثلاثة أشخاص كانوا بجانب الطريق عندما كان سائق السيارة يحاول تجنب الاصطدام بشاحنة.

واشار ذات المصدر أن حادث المرور الخطير الآخر سجل على مستوى الطريق الولائي رقم 167 في شطره الرابط بين بلديتي عين وسارة وحد الصحاري وأسفر هو الآخر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقاً للوقوف على الأسباب الحقيقية لوقوع هذه الحوادث.

وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية, تمكنت وحدات الدرك الوطني, خلال نفس الفترة, على مستوى ولاية ميلة من حجز 110 قرص مهلوس ووسيلة نقل, بالإضافة إلى توقيف شخصين.

كما حجزت ذات الوحدات, في عمليات متفرقة لمحاربة الغش والتهريب, 76 قنطارا من مادة الشمة, 27 قنطارا و37 كلغ من أوراق التبغ, آلة مخصصة لتعبئة مادة التبغ, قنطاران و16 كلغ من اللحوم الحمراء, 300 لباس رياضي ووسيلتي نقل وتوقيف 3 أشخاص بكل من غليزان, بسكرة وسطيف.

وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية, تمكنت وحدات الدرك الوطني من توقيف 16 رعية من جنسيات إفريقية مختلفة, بالإضافة إلى 3 مواطنين جزائريين سهلوا إقامتهم في الجزائر بطريقة غير شرعية بكل من تلمسان, النعامة, سيدي بلعباس وبشار.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور : وفاة 12 شخصا وإصابة 15 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 15:45     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.09

كرة القدم/منافسات ما بين الأندية للكاف : عدم اجراء 8 مباريات من الدور التمهيدي اياب

20.12.09

كوفيد-19 : تسجيل 598 إصابة جديدة و 508 حالة شفاء و 15 حالة وفاة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.09

عين تموشنت : ترقية المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" إلى جامعة (جريدة رسمية)

20.12.09

رابطة الأبطال : مباراة شباب بلوزداد - غور ماهيا الكيني يوم 23 ديسمبر بملعب 5 جويلية

20.12.09

السياسة التوسعية للمغرب تقوم على "الادعاءات و البروباغندا"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين

20.12.08

سكنات عدل: الوقوف على انشغالات وتحفظات المواطنين بأحياء في العاصمة و بومرداس 

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

اطلاق مشروع التعاون "بلديات خضراء" بين وزارة الداخلية و الوكالة الألمانية للتعاون