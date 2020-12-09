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حوادث مرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 85 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 12:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الجزائر - خلفت حوادث المرور المسجلة خلال ال 24 ساعة عبر عدة ولايات وفاة 8 أشخاص و إصابة 85 أخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان الحماية المدنية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، حسب ذات البيان، خلال نفس الفترة بتقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات المياه داخل مساكنهم في عدة ولايات من التراب الوطني. و تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات من طرف الحماية المدنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 112 عملية تحسيسية عبر 21 ولاية (73 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت ذات الوحدات بـ 87 عملية تعقيم عبر 19 ولاية (44 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 486 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 78 سيارة إسعاف و 45 شاحنة، بالإضافة الى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة بولاية تلمسان موجهة للحجر الصحي.

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حوادث مرور: وفاة 8 أشخاص و إصابة 85 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 12:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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