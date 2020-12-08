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حملة وطنية للقضاء على مظاهر اعاقة حركة المرور أمام مستعملي الطريق

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 16:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
حملة وطنية للقضاء على مظاهر اعاقة حركة المرور أمام مستعملي الطريق

 الجزائر- باشرت الوحدات المختصة للأمن الوطني, حملة وطنية تهدف الى القضاء على مظاهر لجوء بعض أصحاب المساكن والمحلات التجارية الى وضع ب"طريقة غير شرعية متاريس أو سلاسل مثبتة بالإسمنت أو أي أشياء أخرى " والتي من شأنها "إعاقة أو عرقلة حركة المرور", حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمديرية .

وجاء في بيان المديرية "باشرت الوحدات المختصة لمصالح الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية تهدف الى القضاء على مظاهر لجوء بطريقة غير شرعية، بعض أصحاب المساكن والمحلات التجارية الى وضع متاريس أو سلاسل مثبتة بالإسمنت أو أي أشياء أخرى، من شأنها إعاقة أو عرقلة حركة المرور لمستعملي الطريق سواء للمشاة أو أصحاب المركبات، ما يجسد مخالفة الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري أو لحركة المرور ولتسيير الملكية الخاصة، وهذا باستعمال جزء من الطريق العمومي أو الرصيف دون وجه حق ما يشكل تعدي على القانون يضع صاحبه تحت طائلة المتبعات الإدارية والقضائية " .

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وأوضح المصدر ذاته أن "العملية تمت بالتنسيق مع المصالح المختصة التابعة للجماعات المحلية" وسخرت لها المديرية العامة للأمن الوطني "تعداد بشري ومادي، لإزالة تلك المعوقات والحواجز الموضوعة بطريقة عشوائية، والتي قد تشكل خطر على المارة أو مستعملي الطريق العام " .

وقد لاقت العملية-- يضيف البيان --"استحسان كبيرا من طرف المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي"، معبرين عن "تشجيعهم" لمثل هذه المبادرات، و"عدم ادخارهم لأي جهد في سبيل المساهمة في العملية الامنية من خلال التبليغ عن هذه الخروقات القانونية الماسة بالنظام العام ".

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حملة وطنية للقضاء على مظاهر اعاقة حركة المرور أمام مستعملي الطريق
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 16:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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