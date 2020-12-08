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رياح قوية : الحماية المدنية تدعو الى احترام قواعد الوقاية اللأساسية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 14:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
رياح قوية : الحماية المدنية تدعو الى احترام قواعد الوقاية اللأساسية

الجزائر- دعت الحماية المدنية المواطنين الى احترام قواعد الوقاية الأساسية لتفادي وقوع حوادث منزلية وحوادث مرور بسبب الظروف المناخية السيئة, سيما جراء الرياح التي ستهب بقوة على 17 ولاية بغرب وجنوب الوطن الى غاية الساعة ال21 من نهار يوم الثلاثاء.

و في بيان لها, أوصت الحماية المدنية بترتيب وتثبيت الاشياء التي قد تتأثر أو تتضرر بفعل هذه الرياح والعمل على أخذ الاحتياطات على غرار وسائل الانارة التي تعمل بدون كهرباء (مثل المصابيح  التي تشتغل بالبطارية) وغلق النوافذ بإحكام والابتعاد عنها.

كما دعا بيان الحماية المدنية الى وضع المركبات في أماكن آمنة والحيوانات ومختلف العتاد وعدم الاقتراب من الشواطئ والبحيرات أو الأنهار, وخفض السرعة عند السياقة.

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كما أوصت مصالح الحماية في الاطار ذاته بتحذير الأقارب من السفر والاتصال بالرقم الاستعجالي للحماية المدنية 14 و الرقم الأخضر 1021 مع التحديد العنوان بدقة وطبيعة الحادث من أجل تكفل فوري و فعال.

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رياح قوية : الحماية المدنية تدعو الى احترام قواعد الوقاية اللأساسية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 14:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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