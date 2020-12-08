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حوادث مرور: وفاة 24 شخصا و اصابة 888 آخرين بجروح الاسبوع الماضي  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 11:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
حوادث مرور: وفاة 24 شخصا و اصابة 888 آخرين بجروح الاسبوع الماضي  

الجزائر - لقي 24 شخصا حتفهم و أصيب 888 آخرين بجروح في 872 حادث مرور خلال الاسبوع الماضي (من 29 نوفمبر الى 05 ديسمبر) عبر طرقات الوطن، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

و أوضح ذات البيان ان أثقل حصـيلة سجلت في ولاية غرداية بوفاة 06 اشخاص و جرح 17 آخرين على إثـر 14 حادث مرور .

و من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 853 تدخلا سمح بإخـماد 590 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، كما أضاف البيان.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 453 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية لحثهم وتذكريهم بضرورة احترام  قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 560 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة و كذا المجمعات السكنية والشوارع.

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حوادث مرور: وفاة 24 شخصا و اصابة 888 آخرين بجروح الاسبوع الماضي  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 11:43     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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