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نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 08:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 49 مرات
نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

تيزي وزو - أفادت نيابة محكمة ذراع الميزان، غرب ولاية تيزي وزو، اليوم الاثنين أن نتائج تشريح جثة الطفل حساني يانيس، الذي عثر عليه يوم الجمعة ميتا بغابة إغيل موحو بعد اختفائه يوم الثلاثاء الفارط، تشير إلى أن سبب الوفاة هو "اختناق ميكانكي".

وجاء في البيان: "تنهي نيابة الجمهورية بمحكمة ذراع الميزان الرأي العام علما أنه وبتاريخ 02 /12 /2020 تم إبلاغ مصالح الدرك الوطني باختفاء الطفل حساني يانيس البالغ من العمر 4 بمنطقة إغيل موحو قرية أبوهران بلدية ذراع الميزان، على إثر ذلك تمت مباشرة التحريات والأبحاث، تم العثور على جثة الطفل بتاريخ 04/ 12 /2020 بغابة أوقمون بقرية أبوهران، حيث تنقل وكيل الجمهورية رفقة الطبيب الشرعي عناصر الضبطية القضائية للقيام بالاجراءات اللازمة".

وأمرت نيابة الجمهورية المختصة، يضيف البيان ب "بتشريح جثة الطفل المتوفي ونزع عينات بيولوجية والتي خلصت الى تطابق البصمات الوراثية للطفل المتوفي مع والده".

وواصل البيان أنه "بتاريخ اليوم على الساعة الثانية مساء توصلت نيابة الجمهورية بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بتشريح الجثة الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن ضغط خارجي على العضلة العميقة من الجهة اليسرى للرقبة وكسر في العظمة C4  من العمود الفقري أدت إلى اختناق ميكانيكي أدى مباشرة إلى الوفاة، وجروح أخرى ظاهرة على الجسم لها صفات جروح بعد الوفاة مع احتمال أن تكون لها علاقة بعضات أصلها حيوانات".

وتؤكد النيابة بأن "التحقيق الابتدائي مازال متواصلا"، يخلص البيان.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 09:22
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نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 08:34     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 49 مرة   شارك

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