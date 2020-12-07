حوادث المرور : وفاة 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - سجلت وحدات الدرك الوطني خلال ال48 ساعة الأخيرة, 3 وفيات و 11 جريحا في 8 حوادث مرور وقعت عبر العديد من مناطق الوطن.

وحسب حصيلة كشفت عنها اليوم الاثنين مصالح الدرك الوطني, فان هذه الحوادث وقعت بولايات تلمسان, وهران, سعيدة, سيدي بلعباس, ورقلة, بسكرة, الوادي وباتنة.

من جهة أخرى, تمكنت وحدات الدرك الوطني, في عمليات متفرقة, من حجز كميات من السلع والمواد الموجهة للتهريب مع توقيف ستة أشخاص بكل من غليزان, سطيف, الطارف, خنشلة, باتنة وبرج بوعريريج.

اقرأ أيضا : حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 75 آخرين بالمناطق الحضرية خلال نهاية الأسبوع

وبخصوص حجز المؤثرات العقلية, تمكنت ذات الوحدات من حجز 2.742 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 85.880 دج, بالإضافة إلى توقيف 15 شخصا عبر أربعِ ولايات من الوطن هي عين الدفلى, البويرة, غليزان وبشار.

وبولاية عنابة, تم توقيف شخص متورط في قضية تزوير الملفات القاعدية ل11 مركبة تم حجزها.