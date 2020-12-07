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محو الأمية: انطلاق الموسم الدراسي غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 12:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 45 مرات
محو الأمية: انطلاق الموسم الدراسي غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني

الجزائر - كشف الديوان الوطني لمحو الامية وتعليم الكبار، يوم الاثنين، عن الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020 -2021  لفصول محو الامية وتعليم الكبار غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني، حسب ما اورده بيان لهذه المؤسسة التعليمية.

واضاف البيان انه "سيتم انتهاج دخول تدريجي يتكيف وخصوصيات كل فصل حسب هيئة الانتساب وجاهزية هيكل الاستقبال والمنطقة، بعد الانقطاع الذي عرفه هذا النمط من التعليم منذ شهر مارس المنصرم على غرار بقية الانماط التعليمية بسبب جائحة كورونا حفاظا على صحة الدارسين وعائلاتهم".

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وعليه يؤكد الديوان على العمل بالتنسيق مع شركائه من مختلف القطاعات والمجتمع المدني الفاعلين في مجال محو الامية على "تهيئة الشروط المادية والبشرية والبيداغوجية" لتمكين الجزائريين والجزائريات الذين لم تسعفهم الظروف للالتحاق بمقاعد التعليم النظامي من حقهم في التعليم وذلك في "اطار النظرة الشمولية للتربية التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية لضمان حق التعليم للجميع صغارا وكبارا والتعلم مدى الحياة" .

وقد تم اعداد مجموعة من الترتيبات من شانها ضمان صحة الدارسين والمدرسين من خلال تنفيذ صارم لبرتوكول صحي خاص وباعتماد افواج تربوية بمعدل 10 دارسين مع التأكيد على ان "لا يفتح اي فصل الا بتوفر كل الشروط من حيث الهياكل المستقبلية والتدابير الوقائية وفي نفس الوقت ضرورة الالتزام لما ورد في التنظيم التربوي الجديد بهذا الظرف وتطبيق عمليات الاستدراك والتقويم بما يسمح بمعالجة ما ترتب من اثار عن انقطاع التعلم لعدة اشهر".

آخر تعديل على الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 18:27
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محو الأمية: انطلاق الموسم الدراسي غدا الثلاثاء عبر كافة التراب الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 12:16     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 45 مرة   شارك

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