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كوفيد-19 : الأمن الوطني يرافق عودة الرحلات الجوية الداخلية ورحلات الإجلاء

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 16:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
كوفيد-19 : الأمن الوطني يرافق عودة الرحلات الجوية الداخلية ورحلات الإجلاء

الجزائر- اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية لمرافقة القرارات والترتيبات التي أقرتها السلطات العليا للبلاد بمناسبة عودة الرحلات الجوية الداخلية وكذا رحلات الإجلاء المقررة ابتداء من يوم الأحد.

واوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح شرطة الحدود الجوية الموزعة عبر كافة المطارات المعنية ببرنامج عودة الرحلات على المستوى الوطني وكذا الوافدة من الخارج, ستسهر على "التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الهيئات المختصة من خلال العديد من التدابير".

ويتعلق الأمر ب"التقيد التام لعناصر شرطة الحدود الجوية بكافة مطارات الوطن وبالتدابير الاحترازية الصحية عن طريق ارتداء الأقنعة الواقية والقفازات واستعمال المعقمات وكذا أجهزة قياس الحرارة والسهر على احترام المسافة والتباعد, الى جانب التقليص من مدة المراقبة الشرطية لوثائق السفر مع التأكيد على ضرورة إتباع وتقيد المسافر بكافة الإجراءات الأمنية المعتمدة".

كما قامت مصالح شرطة الحدود الجوية بوضع شبابيك خاصة بالتوجيه والإرشاد لفائدة المسافرين "يسهر عليها عناصر شرطة مؤهلين يعملون على القيام بعمليات التوعية والتحسيس لفائدة المسافرين ضد انتشار فيروس كورونا".

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ومن بين الاجراءات المتخذة أيضا تمت الاشارة الى "برمجة حملات ونشاطات تحسيسية دورية بكافة المطارات حول التدابير الصحية, على غرار احترام التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية وكذا استعمال المعقمات والحرص على التطبيق الصارم لإجراءات المراقبة الأمنية والتدابير الوقائية على طول مسلك المسافرين (موقف السيارات, نقاط التفتيش, قاعات الركوب...) مع التنسيق الدائم والمستمر مع كافة الشركاء الأمنين والفاعلين لتجسيد كافة الإجراءات العملياتية والتوصيات الصحية للتصدي لانتشار فيروس كورونا".

وتعول المديرية العامة للأمن الوطني --حسب البيان-- على "تعاون ووعي كافة المسافرين من خلال الامتثال التام للإجراءات الوقائية والقواعد الصحية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا ومكافحته".

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:50
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كوفيد-19 : الأمن الوطني يرافق عودة الرحلات الجوية الداخلية ورحلات الإجلاء
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 16:44     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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