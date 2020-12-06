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حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات

الجزائر - لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع حوادث مرور عبر 7 ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة أوردتها يوم الأحد مصالح الدرك الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحوادث وقعت بولايات تيارت, سعيدة, سيدي بلعباس, غليزان, الأغواط, باتنة وبجاية.

من جانب آخر, وفي إطار مكافحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية, تمكنت وحدات الدرك الوطني, أمس السبت, من حجز 8.161 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 110.000 دج وثلاثة (03) وسائل نقل, بالإضافة إلى توقيف ثمانية (08) أشخاص بكل من البويرة, تلمسان وسطيف.

وفيما يتعلق بمحاربة الغش والتهريب, تمكنت وحدات الدرك الوطني, في عمليات متفرقة, من حجز قنطارين و50 كلغ من أوراق التبغ, 294 قنطارا من النحاس, 3.600 قارورة من المشروبات الكحولية وأربعة (04) وسائل نقل, كما تم توقيف سبعة (07) أشخاص بكل من البويرة, عين تموشنت, ميلة وبجاية.

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:28
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حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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