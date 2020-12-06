حماية مدنية : أزيد من 2400 عملية تحسيس وتوعية من أخطار جائحة كورونا خلال نوفمبر المنصرم   

الجزائر - قامت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية خلال شهر نوفمبر الماضي بـ 2423 عملية تحسيس و توعية لفائدة المواطنين من أخطار جائحة كورونا, حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن ذات مصالح قامت الى جانب عمليات التحسيس والتوعية بخطورة الوباء, ب3111 عملية تطهير و تعقيم عامة حيث مست هذه العملية عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة كوحدات الحماية المدنية و المؤسسات الاستشفائية و دور المسنين و دور الطفولة المسعفة و مراكز البريد و الساحات العمومية و الشوارع للحد من انتشار الجائحة.