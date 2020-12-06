حماية مدنية : أزيد من 2400 عملية تحسيس وتوعية من أخطار جائحة كورونا خلال نوفمبر المنصرم   

وأوضح البيان أن ذات مصالح قامت الى جانب عمليات التحسيس والتوعية بخطورة الوباء, ب3111 عملية تطهير و تعقيم عامة حيث مست هذه العملية عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة كوحدات الحماية المدنية و المؤسسات الاستشفائية و دور المسنين و دور الطفولة المسعفة و مراكز البريد و الساحات العمومية و الشوارع للحد من انتشار الجائحة.
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ولغرض التحسيس و التعقيم, أشار ذات المصدر الى انه تم تسخير 11569 عون حماية مدنية بمختلف الرتب لهذه العملية الهامة ذات الطابع الوقائي مزودين بوسائل وعتاد التدخل مكون من 1545 سيارة اسعاف و 1825 شاحنة تدخل.