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حماية مدنية : أزيد من 2400 عملية تحسيس وتوعية من أخطار جائحة كورونا خلال نوفمبر المنصرم   

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 13:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
حماية مدنية : أزيد من 2400 عملية تحسيس وتوعية من أخطار جائحة كورونا خلال نوفمبر المنصرم   

الجزائر - قامت مصالح المديرية العامة للحماية المدنية خلال شهر نوفمبر الماضي بـ 2423 عملية تحسيس و توعية لفائدة المواطنين من أخطار جائحة كورونا, حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح البيان أن ذات مصالح قامت الى جانب عمليات التحسيس والتوعية بخطورة الوباء, ب3111 عملية تطهير و تعقيم عامة حيث مست هذه العملية عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة كوحدات الحماية المدنية و المؤسسات الاستشفائية و دور المسنين و دور الطفولة المسعفة و مراكز البريد و الساحات العمومية و الشوارع للحد من انتشار الجائحة.

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ولغرض التحسيس و التعقيم, أشار ذات المصدر الى انه تم تسخير 11569 عون حماية مدنية بمختلف الرتب لهذه العملية الهامة ذات الطابع الوقائي مزودين بوسائل وعتاد التدخل مكون من 1545 سيارة اسعاف و 1825 شاحنة تدخل.

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حماية مدنية : أزيد من 2400 عملية تحسيس وتوعية من أخطار جائحة كورونا خلال نوفمبر المنصرم   
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 13:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

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