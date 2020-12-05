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اليوم الدولي للمتطوعين: الإعلان عن إنشاء "سلك الشباب المتطوع"

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 18:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - تم اليوم السبت بالجزائر، الإعلان عن إنشاء "سلك الشباب التطوعي" وذلك بمناسبة إحياء اليوم الدولي للمتطوعين المصادف لتاريخ 5 ديسمبر من كل سنة.

ويرتكز هذا السلك على ثلاثة دعائم أساسية، الأولى هي إطلاق أول منصة وطنية رقمية خاصة بالشباب المتطوع، والثانية إنشاء "ميثاق الشباب المتطوع"، والثالثة تأسيس لجنة وزارية لتنظيم وتنسيق العمل التطوعي.

وتمكن هذه المنصة الوطنية الرقمية الشباب من المشاركة في العمل التطوعي على الصعيدين المحلي والوطني، من خلال الانخراط عبر تطبيق "yadi" (يدي)، وهي منصة أطلقها نادي علمي جامعي مكون من طلبة جامعة باب الزوار (الجزائر) يسمى "micro club"، مهمتها تسهيل الانخراط في العمل التطوعي، حيث تمكن المتطوع من الحصول على بطاقة بمثابة "جواز" خاص به، كما تقدم إحصائيات مضبوطة على العمل التطوعي.

وتم تأسيس ميثاق خاص بالشباب المتطوع، الهدف منه تأطير العمل التطوعي وضبط القواعد التي تتحكم فيه، كما يحدد حقوق وواجبات المتطوعين خلال القيام بنشاطهم الخيري ويحميهم في نفس الوقت.

وفيما يخص اللجنة الوزارية التي تهتم بتنظيم وتنسيق العمل التطوعي، فستكون همزة وصل بين القطاعات والمنظمات من جهة والجمعيات التطوعية من جهة أخرى هدفها دعم ومرافقة العمليات والمبادرات التطوعية.

وأعلن وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، الذي أشرف على هذه العملية وثمنها، عن إطلاق الأسبوع الوطني للتطوع الشباني، والذي "سيشهد عمليات تطوعية عبر بلديات وولايات الوطن في شتى المجالات، سيما الصحي والاجتماعي والبيئي خاصة في مناطق الظل".

وتم تكريم رواد العمل التطوعي بدرع التطوع لسنة 2020، نظير الجهود التي بذلوها في مجال العمل التطوعي في شتى المجالات.

وكرم الوزير خالدي كل من المديرية العام للغابات، والجمعية الوطنية للعمل التطوعي، جمعية "إيثرن"، وكذا النادي الجامعي "micro club"، الذين ساهموا، كل بطريقته، في العمل التطوعي خلال سنة 2020 رغم تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

 

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اليوم الدولي للمتطوعين: الإعلان عن إنشاء "سلك الشباب المتطوع"
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 18:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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